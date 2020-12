Droga, banda pusher in pineta Torre del Lago, 'setaccio' polizia

VIAREGGIO, 14 DIC - La polizia di Stato sta conducendo una maxi operazione nei confronti di un'associazione a delinquere di marocchini ed italiani dediti allo spaccio di cocaina ed hashish nella pineta di Levante di Torre del Lago (Lucca). Sono sei le persone da sottoporre a custodia cautelare e 21 le perquisizioni da eseguire su altrettanti indagati. Nella capillare perlustrazione della pineta sono impegnati circa 100 agenti, della questura di Lucca, dei reparti mobile e prevenzione crimine di Firenze, oltre a unità cinofile. Le indagini della squadra mobile di Lucca e del commissariato di Viareggio, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, hanno documentato la continuità dell'attività di spaccio svolta dall'associazione, da circa due anni, presidiando in forma stabile la pineta. È in corso il sequestro di un ristorante di Lerici (La Spezia) riconducibile all'associazione, utilizzato per il reimpiego di denaro provento di spaccio. (ANSA).