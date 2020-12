Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,8%

MILANO, 14 DIC - La Borsa di Milano apre in rialzo con il primo Ftse Mib che guadagna lo 0,8% a 21.872 punti. Sul listino principale si mettono in evidenza Saipem (+1,8%), Leonardo (+1,7%) e Fca (+1,4%) mentre Atlantia si muove in controtendenza e cede l'1,4 per cento. Mediaset, su cui è puntata l'attenzione dopo le notizie nel week end sui vertici di Vivendi indagati per manipolazione di mercato, balza in rialzo del 2,59 per cento. (ANSA).