Scuola: 'lezioni carbonare' e mobilitazioni in varie città

ROMA, 13 DIC - Sono previste anche oggi le mobilitazioni organizzate da professori e studenti davanti alle scuole italiane per chiedere la riapertura di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado. A Firenze alle ore 15 si terrà una assemblea pubblica di Priorità alla Scuola Firenze/Toscana in piazza Santissima Annunziata. A Milano, sempre dalle ore 15, 'lezioni carbonare' al parco di Trenno, via Gorlini 7. "Un segno che si ripete ogni settimana, per dire che la lotta continua e non si fermerà. Saremo ogni domenica pomeriggio nei parchi, negli spazi verdi dei quartieri, fino a che le scuole di ogni ordine e grado non saranno tornate in presenza e sicurezza. Fino a che non avremo una città in cui non si metta in lockdown l'essenziale", dicono gli organizzatori. Anche a Torre Pellice (TO) stamane dalle ore 11 mobilitazione per la scuola, in piazza della Libertà. (ANSA).