Covid: aumentano i casi, diminuiscono le vittime in 24 ore

ROMA, 11 DIC - Sono 18.727 i positivi ai test per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 761. Ieri i positivi erano stati 16.999, i morti 887. In totale in casi da inizio epidemia sono arrivati a quota 1.805.873, le vittime sono 63.387. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 190.416, quasi 20 mila in più in rispetto a ieri. Il tasso di positività è del 9,8%, stabile rispetto a ieri, quando era stato del 9,9%. Sono 3.265 i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 26 unità nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 208. Nei reparti ordinari ci sono invece ricoverate 28.562 persone, in calo di 526 unità rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Italia sono ora 690.323 (-6.204), i guariti e i dimessi 1.052.163 (+24.169), in isolamento domiciliare si trovano 658.496 persone (-5.652). Sono 3.883 i test positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, il maggior numero di casi tra le regioni come da diversi giorni avviene. Seguono Lombardia 2.938, Puglia 1.813, Piemonte 1.553, Campania 1.340, Lazio 1.230, Emilia Romagna 1.211. (ANSA).