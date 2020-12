Governo:Faraone,Bonafede vuole zittire un leader politico?

ROMA, 11 DIC - "Un ministro della giustizia che vorrebbe chiudere la bocca a un leader politico e impedirgli di rilasciare interviste si vede solo nelle dittature. La prossima volta chiederemo a Bonafede il "visto si stampi" . Pensi alla giustizia, il guardasigilli, non a zittire i politici che non gli vanno a genio": così in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone. (ANSA).