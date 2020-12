Recovery: Fraccaro, sarà condiviso, ricatti inaccettabili

ROMA, 11 DIC - "Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza rappresenta un progetto ambizioso per il rilancio del sistema-Paese. Dopo la discussione all'interno del Governo, con l'approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri, il Pnnr verrà trasmesso alle Camere che avranno modo di esaminarlo e approvarlo. Sul Piano ci sarà la massima condivisione, è del tutto fuori luogo dire che si voglia scavalcare il Parlamento lanciando ricatti e diktat inaccettabili, per giunta da quotidiani stranieri. L'Italia ha bisogno ora più che mai di atteggiamenti costruttivi". Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. (ANSA).