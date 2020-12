Consiglio Alto Adige: minuto di silenzio per vittime Covid

BOLZANO, 11 DIC - Il presidente della provincia di Bolzano Arno Kompatscher ha aperto il suo discorso programmatico per il bilancio 2021 con un minuto di silenzio per le oltre 600 vittime della pandemia in Alto Adige. "Ci lasciamo alle spalle mesi difficili. La crisi innescata dal Covid-19 ha stravolto le priorità. Sono però fermamente convinto che in pochi anni riusciremo a superare questa crisi e le sue conseguenze. A lungo termine, però, dovremo far fronte ai grandi compiti che ci eravamo prefissati prima della pandemia di SARS-CoV-2, compiti connessi alla crisi climatica, ai cambiamenti demografici, alla digitalizzazione nonché ai molteplici sviluppi, a volte anche indesiderati, del nostro tempo", ha detto Kompatscher, ringraziando coloro che si sono spesi per la comunità durante l'emergenza Covid. (ANSA).