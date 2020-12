Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -0,17%

MILANO, 11 DIC - La Borsa di Milano apre in calo, appensantita dagli ordini in vendita su Ferrari, dopo l'addio dell'amministratore delegato Camilleri. Il Ftse mib cede lo 0,17% a 21.877 punti e il titolo del cavallino l'1,22%, maglia nera sul listino principale. In rialzo resta invece Banco Bpm (+0,44%), al centro dei rumors sul risiko bancario, (ANSA).