Borsa: Tokyo, apertura poco mossa

TOKYO, 11 DIC - La Borsa di Tokyo inizia la seduta poco variata in scia alla chiusura mista degli indici azionari Usa, con gli investitori che attendono ulteriori sviluppi sul piano di stimolo americano e mentre aumenta l'incertezza per l'esito delle negoziazioni in corso sulla Brexit tra Regno Unito e Ue. In apertura il Nikkei segna quota 26.780,80 (+0,09%), aggiungendo 24 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 104,10 e a 126.40 sull'euro.