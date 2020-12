Covid:per negozi e bar chiusura anticipata a Bari 24 e 31/12

BARI, 10 DIC - Chiusura dei negozi alle 13, stop delle attività di ristorazione (anche per l'asporto) alle 11 con divieto di stazionamento in 29 strade e piazze della città, i tradizionali luoghi della movida e dello shopping, nelle vigilie di Natale e Capodanno. Sono alcune delle prescrizioni imposte dall'ordinanza "anti-aperitivo" predisposta dal Comune di Bari per evitare assembramenti il 24 e il 31 dicembre. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Antonio Decaro, valutato in sede di Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica e condiviso dal Coc e dalla Asl. (ANSA).