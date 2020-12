Esaminatore Suarez, mai contatti con dirigenti Juve

PERUGIA, 10 DIC - "Mai avuto contatti con i dirigenti della Juventus": si è difeso così Lorenzo Rocca, coordinatore del Centro di certificazione linguistiche dell'Università per Stranieri di Perugia nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip per l'indagine sull'esame "farsa" di conoscenza della lingua italiana sostenuto da Luis Suarez. Inchiesta per la quale al termine dell'interrogatorio lo stesso giudice gli ha revocato la sospensione per otto mesi dall'esercizio del pubblico ufficio, secondo quanto riferito dal suo difensore, l'avvocato Cristiano Manni. In merito al dirigente bianconero Fabio Paratici citato da Rocca (esaminatore di Suarez) in una delle intercettazioni agli atti, il legale ha spiegato che il suo assistito "in realtà ha sbagliato nome e il riferimento era ad un'altra persona". Negando quindi contatti con lui o con altri dirigenti bianconeri. "Abbiamo risposto alle domande - ha ribadito l'avvocato Manni - e fornito i chiarimenti che ci sono stati chiesti". (ANSA).