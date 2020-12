Zingaretti, da irresponsabili rigidità e incomprensioni

ROMA, 10 DIC - "Abbiamo in mano la possibilità di cambiare l'Italia. È da irresponsabili dare spazio a rigidità e incomprensioni. La collegialità non è una perdita di tempo e davvero tutti ci devono investire. Ascoltare le osservazioni di merito non è una perdita di tempo. Ricomporre le differenze per continuare degnamente a guidare il Paese non è una perdita di tempo. Evitare che prevalgano interessi di partito e che ognuno vada per conto proprio non è una perdita di tempo". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. (ANSA).