Nuova grana Biden, Blinken legato a fondo investimento

WASHINGTON, 10 DIC - Antony Blinken, nominato da Joe Biden segretario di Stato, è tra i cofondatori di una società di consulenza che ha aiutato a lanciare un fondo di venture capital per investire nel settore della sicurezza e della difesa. Lo riporta la Cnbc. La rivelazione potrebbe complicare la conferma di Blinken che potrebbe essere vista a rischio conflitto di interesse. La società in questione, la WestExec Advisors, è stata fondata nel 2017 con altri ex responsabili dell'amministrazione Obama, come la ex sottosegretaria alla Difesa Micehe Flournoy.(ANSA).