Curva Covid Umbria in "forte flessione"

PERUGIA, 10 DIC - E' una curva in "forte flessione" quella relativa all'epidemia Covid in Umbria. Lo ha sottolineato il nucleo epidemiologico della Regione nel corso della conferenza stampa di aggiornamento settimanale. I valori - è stato spiegato - stanno tornando "sui livelli di inizio ottobre" con le misure restrittive adottate dalla Giunta umbra che stanno dando i loro risultati. Secondo il nucleo epidemiologico l'indice Rt "è ormai stabilmente sotto a uno e ora a 0,61" mentre il tasso di positività dei tamponi "si è praticamente dimezzato passando dal 17 a 7,83 per cento". "E' sceso il numero dei nuovi casi - hanno spiegato gli esperti - e sta scendendo in particolare la curva degli attualmente positivi. E' così potuto riprendere anche il contact tracing". (ANSA).