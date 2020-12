Truffa a Servizio sanitario,arrestati medico,moglie e figlio

CAGLIARI, 10 DIC - Associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata e continuata ai danni di anziani e del Sistema Sanitario Nazionale. È l'accusa contestata a un medico otorino che opera in diversi centri della Sardegna, alla moglie e al figlio, tutti e tre arrestati questa mattina dai carabinieri del Nas. L'operazione è ancora in corso e vede impegnati i militari del Nucleo Antisofisticazioni insieme ai colleghi dell'Arma territoriale. I tre componenti del nucleo familiare si trovano agli arresti domiciliari. Secondo quanto accertato dagli investigatori nel corso del tempo i tre avrebbero messo in piedi un sistema che permetteva loro, in maniera sistematica, di truffare gli anziani che si rivolgevano a loro per le cure e il Sistema Sanitario Nazionale. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Cagliari alle 12 nella sede del Comando Legione carabinieri Sardegna in via Grazia Deledda. (ANSA).