Morta Menapace: domani diretta web dei funerali a Bolzano

BOLZANO, 09 DIC - Il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha comunicato che, per consentire la più ampia partecipazione possibile ai funerali di Lidia Menapace in programma domani giovedì 10 dicembre alle ore 15.00, la cerimonia funebre sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Città di Bolzano. Le restrizioni dovute alla pandemia impongono infatti severe limitazioni anche rispetto al numero di persone ammesse a partecipare in presenza alle esequie funebri. L'ex senatrice è morta lunedì per Covid all'ospedale del capoluogo altoatesino. (ANSA).