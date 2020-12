Avvistata balena in acque Ny, nuota davanti Statua Libertà

NEW YORK, 09 DIC - Una balena é stata avvistata nel fiume Hudson a New York, proprio davanti alla Statua della Libertà. Lunedì una megadattera é passata non lontano dall'Intrepid, deliziando i newyorkesi, ma preoccupando gli esperti a causa del pesante traffico di barche nella zona. Mentre ieri il gruppo Gotham Whales ha riconosciuto immediatamente la megattera davanti a Lady Liberty dalle sue pinne dorsali. Gli avvistamenti di balene nell'Hudson non sono comuni ma avvengono: di solito, secondo gli esperti, i cetacei stanno solo seguendo il pesce. L'ultima volta che una balena ha nuotato nell'Hudson e' stato nel 2016. "Se una balena è entrata nel porto e non sta mangiando, potremmo preoccuparci che ci sia qualcosa che non va, che sia disorientata e non sappia dove sta andando - ha spiegato Sarah Ryan Hudson, scienziata dell'organizzazione - Ma dato che sta mangiando, non siamo così preoccupati". (ANSA).