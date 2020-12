Germania: si vota il 26 settembre per le federali, ufficiale

BERLINO, 09 DIC - Le prossime elezioni federali, in Germania, si terranno il 26 settembre. Lo ha stabilito il presidente della Repubblica Frank Walter Steinmeier, ufficializzando l'appuntamento per le urne. La data era stata proposta prima dal ministro dell'Interno e poi confermata dal gabinetto di Angela Merkel nelle scorse settimane. L'ultima domenica di settembre i tedeschi dovranno quindi decidere chi succederà all'era Merkel: dopo quattro legislature, la cancelliera ha già detto più volte che non si candiderà più. (ANSA).