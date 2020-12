Recovery: Polonia, compromesso con Ungheria e Germania

ROMA, 09 DIC - Polonia e Ungheria hanno trovato un compromesso con la Germania per sbloccare il Recovery e il bilancio Ue, finora tenuti in ostaggio dalla minaccia di veto posta da Budapest e Varsavia per il dossier sullo stato di diritto . Lo riferisce il vice premier polacco Jaroslaw Gowin citato dall'agenzia Bloomberg. "Per ora abbiamo un accordo tra Varsavia, Budapest e Berlino. Credo che l'intesa possa includere le altre 24 capitali europee" entro venerdì, al termine del Consiglio europeo, ha detto Gowin ai giornalisti. (ANSA).