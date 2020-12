Venezia: Mose, alle paratoie acqua raggiunge 123 cm.

VENEZIA, 09 DIC - L'acqua alta, alle paratoie del Mose al Lido di Venezia, ha toccato i 123 cm alle 8.05. Lo rende noto il Centro maree del Comune di Venezia rilevando alla stessa ora in laguna, davanti a San Marco, alla centralina di Punta della Dogana, una marea di 62 cm. Poi il livello dell'acqua ha oscillato tra i 60 e i 65 cm. Il Centro maree rileva che la prossima massima di marea è stimata a 135 cm alle ore 8 di domani. Nella notte, annunciano, saranno avviate nuovamente le procedure per l'attivazione del sistema Mose. Per i tecnici del Comune permangono condizioni favorevoli al fenomeno dell'acqua alta per tutta la settimana. (ANSA).