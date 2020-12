Mes: Calenda,Iv fa sul serio?Voti risoluzione +Europa-Azione

ROMA, 09 DIC - "Azione e Più Europa non voteranno la risoluzione della maggioranza sul Mes in quanto ridicola e indefinita nei contenuti. Se Italia viva fa sul serio, può votare la nostra, altrimenti dopo tanti strepiti, tarallucci e vino. As usual". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. (ANSA).