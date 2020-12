Mes: risoluzione c.destra, serva a sostenere settore sanità

ROMA, 09 DIC - La risoluzione del centrodestra impegna il governo a non firmare a nome dell'Italia i termini dell'accordo sulla ratifica della riforma del MES raggiunti il 30 novembre dall'Eurogruppo, proponendo di mettere le risorse del MES nella disponibilità della Commissione europea secondo gli indirizzi del Parlamento Europeo per misure di sostegno delle filiere economiche maggiormente colpite dalla crisi da Covid 19 e per finanziare investimenti specifici in ambito sanitario. E' un passaggio della risoluzione unitaria del centrodestra depositata a Montecitorio e sottoscritta dai capigruppo Riccardo Molinari (Lega), Maristella Gelmini (Fi), Francesco Lollobrigida (FdI) e Maurizio Lupi (Noi con l'Italia). (ANSA).