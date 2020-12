Brexit: Merkel, ancora possibilità per un accordo

ROMA, 09 DIC - C'è "ancora una possibilità di raggiungere un accordo" sulla Brexit. Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel parlando al Bundestag. In vista dei colloqui serrati tra il premier britannico Boris Johnson, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Merkel ha mostrato un cauto ottimismo su un'intesa commerciale post-Brexit. "C'è ancora una possibilità per un accordo", ha detto la cancelliera tedesca che detiene la presidenza di turno dell'Ue, ma ha avvertito: "Non dobbiamo mettere in pericolo l'integrità del mercato comune". (ANSA).