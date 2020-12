Zaki: al-Sisi a Figaro, 'arrestato per violazione legge Ong'

PARIGI, 09 DIC - "Di recente si sono fatte molte polemiche per l'arresto di tre membri dell'organizzazione Eipr (Iniziativa egiziana per i diritti personali, ndr). Il motivo è stato che si erano registrati come società commerciale, in violazione della legge del 2019 che organizza le attività delle associazioni non a scopo di lucro": lo afferma il presidente egiziano, Abdelfatah al-Sisi, in un'intervista concessa al quotidiano Le Figaro durante i tre giorni di visita a Parigi. Uno dei tre arrestati di cui parla il presidente egiziano è lo studente dell'Università di Bologna Patrick Zaki. Rispondendo a una domanda sul "rimprovero delle Ong all'Egitto di tenere in carcere 60.000 prigionieri politici", al-Sisi risponde: "in totale ci sono 55.000 posti nelle prigioni in Egitto! Mi piacerebbe che spiegassero da dove viene quella cifra". "In Egitto - continua il presidente - esistono oltre 55.000 Ong. Alcune si adoperano per consolidare il sistema egiziano di protezione dei diritti umani. Noi cerchiamo il necessario equilibrio fra i diritti e i doveri dei cittadini, da una parte, e le sfide alla sicurezza della lotta al terrorismo dall'altra. Dovete capire - sottolinea - che in Medio Oriente la stabilità e la pace civile appaiono alle popolazioni come il bene più prezioso. Le riforme avviate nel campo dell'educazione, della salute, dell'alloggio sono l'espressione concreta del nostro interesse per i diritti dei cittadini". (ANSA).