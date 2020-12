Conte a maggioranza, serve coesione per battersi in Ue

ROMA, 09 DIC - "Il governo ha bisogno anche della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Ue. Il confronto dialettico è segno di vitalità e ricchezza ma è senz'altro salutare che sia fatto con spirito costruttivo e che non ci distragga dagli obiettivi". Lo dice il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera. (ANSA).