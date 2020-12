Covid: oltre 100 casi all'ospedale geriatrico di Pavia

PAVIA, 08 DIC - All'ospedale geriatrico Santa Margherita di Pavia si sono registrati oltre 100 casi di persone risultate positive al Covid-19. Ad essere contagiati sono stati 79 anziani seguiti nella struttura (una di quelle gestite dall'Azienda Servizi alla Persona di Pavia), oltre a 29 tra infermieri e assistenti. A darne notizia è oggi il quotidiano "La Provincia pavese". Nel blocco riservato ai pazienti Alzheimer, solo uno dei 20 degenti non ha contratto il virus. Il Covid-19 è entrato anche nei reparti di Geriatria e in quelli di Medicina. Il medico responsabile dei pazienti Covid al Santa Margherita si è dimesso; l'incarico è stato assunto dal direttore sanitario Marco Rollone. I sindacati chiedono di fare chiarezza sulla diffusione dei contagi nell'istituto. I vertici dell'Asp garantiscono che nessuna delle persone contagiate risulterebbe al momento in pericolo di vita; inoltre i pazienti infettati dal Coronavirus sono stati separati dagli altri degenti. (ANSA).