ANSA-IL-PUNTO/COVID:Sardegna,torna a crescere curva contagi

CAGLIARI, 07 DIC - Torna a crescere, pur mantendosi sotto i 400 casi, la cura dei contagi da coronavirus in Sardegna, ma aumentano i guariti. L'ultimo aggiornamento delll'Unità di crisi regionale rileva 366 nuovi casi (+73), portando così a 24.552 le positività al Covid-19 accertati nell'Isola dall'inizio dell'emergenza. Si registrano altri 8 decessi (539 in tutto). Aumentano di solo tre unità, e raggiungono quota 619, i ricoveri nei reparti non intensivi, mentre rimangono stabili a 64 quelli in intensiva. Positivo il dato dei guariti: 169, a cui bisogna aggiungere altre 105 persone guarite clinicamente. Le persone in isolamento domiciliare sono ora 14.459. In isolamento a Roma c'è anche il presidente del Tribunale di Tempio Pausania Giuseppe Magliulo, risultato positivo. Per questa ragione il Palazzo di Giustizia è stato chiuso e in attesa di procedere con lo screening su tutto il personale è stata disposta la quarantena per chi, più di recente, è entrato in contatto stretto con Magliulo. Nei prossimi giorni si procederà anche con la sanificazione dell'intero Palazzo. Sul fronte dello screening di massa annunciato dalla Regione, da questa settimana inizieranno le consegne dei test antigenici rapidi orofaringei acquistati dall'Ats mediante gara Invitalia: 1,1 milioni più l'opzione per un altro milione. Lega propone di far partire i test da Bitti, il centro del Nuorese messo in ginocchio dall'alluvione dello scorso 28 novembre. E mentre anche la Sardegna fa i conti con le nuove restrizioni per Natale e Capodanno - a Sassari un circolo privato è stato chiuso per aver organizzato un matrimonio cin 100 invitati - i deejay disoccupati per colpa del coprifuoco inventano nuovi modi di fare musica e promuovere il territorio. L'ultima novità è la creazione di cartoline sonore in video per mostrare i tesori naturalistici e turistici della Sardegna. È il progetto Slurp che ha coinvolto a novembre quattro professionisti sardi della consolle. Sono stati realizzati quattro dj set in altrettanti luoghi speciali del terrtiorio di Pula, per quattro domeniche consecutive. (ANSA).