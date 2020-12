Covid: presidente è positivo, chiuso Tribunale di Tempio

TEMPIO PAUSANIA, 07 DIC - Giustizia gallurese paralizzata dal Covid-19. A bloccare l'attività del Tribunale di Tempio Pausania è la riscontrata positività del presidente Giuseppe Magliulo. La notizia è rimbalzata da Roma, dove il magistrato si trovava e dove resterà in isolamento, e in poche ore è stata trasmessa a tutti i dipendenti del Palazzo di giustizia tempiese. In attesa di procedere con lo screening di tutto il personale del Tribunale, è stata immediatamente disposta la quarantena per le persone che sono state in contatto con Magliulo più di recente. Disposta per i prossimi giorni anche la sanificazione del Palazzo. Come si legge sul sito del Tribunale, la chiusura durerà "fino a nuove disposizioni" e "poiché tutto il personale si trova in quarantena obbligatoria, non sarà possibile assicurare alcun servizio, neppure quelli indispensabili". I vertici del Palazzo di giustizia fanno sapere di essere "in attesa di conoscere le imminenti determinazioni degli uffici superiori, che adotteranno soluzioni alternative per riprendere almeno il minimo indispensabile delle attività giudiziarie, ricorrendo ad applicazioni da altri uffici giudiziari". (ANSA).