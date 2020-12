Inchiesta per corruzione, 8 arresti, anche sindaco Lunigiana

FIRENZE, 07 DIC - Otto persone sono state messe agli arresti domiciliari per un'inchiesta dei carabinieri di Massa (Massa Carrara) su presunti vantaggi a una cooperativa, la Serinper che gestisce strutture protette per l'accoglienza di minori e nuclei familiari disagiati, in cambio di "assunzioni di parenti e amici di funzionari pubblici e di coloro che, per qualche ragione, erano reputati 'utili alla causa'". Tra i destinatari delle misure di custodia cautelare il sindaco di Villafranca in Lunigiana, tre dirigenti della cooperativa, tre dipendenti pubblici e un ex giudice onorario presso il tribunale dei minori di Firenze. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Massa, avrebbe svelato, spiegano gli inquirenti, "un collaudato sistema corruttivo" che avrebbe permesso ai dirigenti della coop di ottenere "l'accumulo di ingenti profitti economici massimizzati dall'inserimento di utenti all'interno delle strutture in numero notevolmente superiore a quello consentito per legge, e dalla sistematica elusione dell'osservanza degli obblighi contrattuali stipulati con i vari enti della P.A.". Gli investigatori spiegano che sarebbero emerse "gravissime violazioni degli standard minimi richiesti", consistete nel dare agli ospiti delle strutture, anche minori, "cibo di scarsa qualità e in quantità insufficienti", nel "non garantire le condizioni igienico-sanitarie adeguate e assistenza di personale qualificato", "nel far dormire i minori in giacigli di fortuna, nonché nel vessarli con continue minacce e sottoporli a manovre di costrizione fisica denominati 'contenimento'". (ANSA).