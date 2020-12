In cento a matrimonio in circolo privato, attività chiusa

SASSARI, 07 DIC - Stavano festeggiando un matrimonio all'interno di un circolo privato di viale Porto Torres, a Sassari, senza mascherina o altri dispositivi di protezione individuale e in barba a qualsiasi prescrizione governativa, regionale e comunale. È il motivo per cui sabato pomeriggio la Polizia (agenti della sezione amministrativa, delle Volanti, della squadra Mobile e della scientifica) hanno identificato oltre cento cittadini extracomunitari e stanno svolgendo ulteriori indagini per stabilire se ci siano gli estremi per assumere ulteriori provvedimenti per la violazione delle norme anti Covid-19. La festa è stata subito interrotta e i partecipanti, invitati a lasciare l'edificio, si sono allontanati senza creare problemi. Identificato anche il proprietario del locale, che è stato convocato in Questura per la notifica di alcune sanzioni amministrative e la chiusura dell'attività. Su altri provvedimenti a carico del circolo deciderà la Prefettura. (ANSA).