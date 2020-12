Sala, ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Milano

- MILANO, 07 DIC - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, correrà per un secondo mandato. "Alla fine di questa lunga riflessione ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco di Milano - ha spiegato Sala in un video sulle sue pagine social - In più riprese ho sottolineato che volevo essere totalmente sicuro e di avere le energie fisiche e mentali indispensabili per impegnarmi per un altro quinquennio Ora sento che posso farlo, anzi sento che voglio farlo".