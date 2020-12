Venezuela: Guaidó, voto è 'truffa' con 30% di affluenza

CARACAS, 7 DIC - Il leader dell'opposizione autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidó, ha definito i risultati delle elezioni legislative di ieri "una truffa con il 30% di partecipazione. Via Twitter, Guaidó ha sottolineato che "la dittatura si mette in mostra. E dopo il ricatto, il sequestro dei partiti, la censura, la fabbricazione dei risultati, la diffusione del terrore, annunciano quello che avevamo detto: una truffa con il 30% (di partecipazione) di pure bugie, che non bastano neppure per mostrarsi in pubblico. E conclude: Neppure loro festeggiano, perché sanno di essere soli.(ANSA).