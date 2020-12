Venezuela: Maduro, Paese chieda unito la fine delle sanzioni

CARACAS, 06 DIC - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha proposto oggi all'opposizione, "quella che partecipa alle elezioni legislative e quella che non lo fa" di partecipare ad un dialogo nazionale per chiedere al nuovo presidente statunitense Joe Biden la fine delle sanzioni che colpiscono il popolo venezuelano. Parlando dopo avere votato, Maduro ha ribadito che "con questo gesto stiamo facendo giustizia". Ed ha aggiunto: "Oggi nasce una nuova speranza, un cambiamento, e mi pongo al servizio di questa nuova Assemblea per lavorare per il Venezuela". "Sta per arrivare molto lavoro - ha proseguito - e io sono il primo, accettando oggi la decisione del popolo, ad offrire la mia disponibilità a servire il Venezuela". (ANSA).