Maltempo, allerta rossa in Veneto, Fvg, Emilia Romagna e Bolzano

ROMA, 06 DIC - La vasta e profonda area depressionaria, con centro d'azione sulla Gran Bretagna determinerà, anche domani, condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di domani, lunedì 7 dicembre, ancora precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con raffiche di vento e attività elettrica, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui settori costieri tirrenici. Allerta rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, in Emilia-Romagna, sul bacino della pianura emiliana centrale e sulla Provincia Autonoma di Bolzano. Allerta arancione su gran parte del restante territorio del Veneto, in Friuli Venezia Giulia, su alcuni bacini dell'Emilia-Romagna e sulla Provincia Autonoma di Trento. Valutata inoltre allerta gialla in Veneto, sui restanti settori dell'Emilia-Romagna, su parte di Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia, su gran parte del Molise e sull'intero territorio di Umbria, Abruzzo, Toscana, Basilicata e Calabria. (ANSA).