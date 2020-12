Melania, Georgia fai sentire tua voce

WASHINGTON, 6 DIC - "Il presidente Donald Trump continua a lottare per voi ogni giorno... fate sentire la vostra voce Georgia". Così la first lady Melania Trump ha introdotto sul palco di Valdosta, Georgia, il marito per il suo primo comizio dopo le elezioni. "Dobbiamo mantenere i seggi in Senato", ha esortato la first lady in vista dei ballottaggi del 5 gennaio.