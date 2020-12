P.a: Furlan, Governo ci convochi, soluzione si trova

ROMA, 05 DIC - "La soluzione si può assolutamente trovare" per evitare lo sciopero della P.a., dice la segreteria generale della Cisl, Annamaria Furlan, alla maratone di SkyTg24 'Live In Courmayeur'. Una soluzione "sarebbe la benvenuta", sottolinea: "Basta che il Governo non faccia più finta di niente, convochi i sindacati e metta sul tavolo le disponibilità che sono necessarie". (ANSA).