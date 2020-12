Scala: la Prima diventa passerella per grandi stilisti

MILANO, 05 DIC - Sul palco della Scala quest'anno il 7 dicembre non ci saranno solo dei grandi interpreti della lirica e della danza, ma anche grandi stilisti. Per questo appuntamento che sarà senza pubbblico in sala e verrà trasmesso da Rai Cultura su Rai 1 e Raiplay dalle 17 del 7 dicembre, sono scesi in campo nomi come Armani, Valentino e Dolce e Gabbana,grazie alla collaborazione della Camera Nazionale della Moda. Armani - grande appassionato di musica spesso presente di persona alla Scala - vestirà Marianne Crebassa, il soprano lettone Kristine Opolais e Lisette Oropesa (che avrebbe dovuto essere la protagonista della cancellata Lucia di Lammermoor). Anche i primi ballerini Nicoletta Manni, Martina Arduino, Virna Toppi, Timofej Andrijashenko, Claudio Coviello e i solisti Marco Agostino e Nicola Del Freo, che durante le esibizioni indosseranno costumi di scena, vestiranno abiti Armani per la serata. Dolce&Gabbana hanno vestito Eleonora Buratto, Rosa Feola, Sonya Yoncheva, Aleksandra Kurzak e Marina Rebeka, che presenta "Un bel dì vedremo" da Madama Butterfly di Puccini e che Dolce e Gabbana avevano già vestito per la Traviata semi-scenica diretta da Zubin Mehta lo scorso settembre. Valentino ha vestito il mezzosoprano lettone Elīna Garanča. Ma hanno vestito altri protagonisti Curiel, Gianluca Capannolo e Marco De Vincenzo. (ANSA).