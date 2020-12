Covid: Ucraina, 13.825 casi e 226 morti in 24 ore

MOSCA, 05 DIC - In Ucraina nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.825 nuovi casi di Covid-19, in calo rispetto ai 15.131 delle 24 ore precedenti (due giorni fa erano 14.496): lo riporta il ministro della Salute Maksim Stepanov. Stando ai dati ufficiali, le vittime della malattia nel Paese sono 13.421, di cui 226 decedute nel corso dell'ultima giornata. Dall'inizio della pandemia, in Ucraina sono stati accertati 801.716 contagi. (ANSA).