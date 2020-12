Fonti Lega,telefonata Salvini-Cav,no stampella a maggioranza

ROMA, 04 DIC - Secondo fonti della Lega, oggi tra il leader Matteo Salvini e il presidente di Forza Italia c'è stata "una telefonata lunga e costruttiva: il centrodestra si conferma compatto a difesa del lavoro, del futuro e della salute degli italiani. Salvini e Berlusconi hanno condiviso il No a imposizioni europee che mettono a rischio i risparmi e il lavoro degli italiani: non ci sarà nessuna stampella per una maggioranza divisa e litigiosa". (ANSA).