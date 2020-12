Maltempo: allerta rossa in Veneto, FVG e prov. Aut.Bolzano

ROMA, 04 DIC - Precipitazioni da sparse a diffuse interesseranno le regioni del nord e si estenderanno domani su tutto il Centro-Sud, precedute e accompagnate da un generale rinforzo dei venti nel Meridione: lo rende noto la Protezione civile che annuncia una allerta rossa in Veneto, Friuli Venezia Giulia e nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. In particolare l'avviso prevede dalla serata di oggi piogge e temporali sparsi, localmente di forte intensità, sulla Sardegna, specie sul versante occidentale. L'avviso prevede poi dalla sera di oggi venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte, su Abruzzo, Molise, Umbria, Lazio, Puglia, in estensione dal mattino di domani alla Campania e successivamente a Basilicata, Calabria e Sicilia. (ANSA).