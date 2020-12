M5s: Movimento ai fuoriusciti, dimettetevi

ROMA, 04 DIC - "La scelta più rispettosa nei confronti dei cittadini non è certo la decisione di aderire a un altro gruppo politico - che di noi ha detto il peggio - ma di dimettersi e lasciare il posto a chi crede nel Movimento. Perché nella lista con la quale hanno scelto di candidarsi, e grazie alla quale sono stati eletti, c'era quel simbolo che ora stanno rinnegando. Non si può essere coerenti solo con la propria convenienza". Così il M5s ai 4 europarlamentari fuoriusciti a Bruxelles in un post sulla pagina Facebook del Movimento. (ANSA).