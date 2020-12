Mattarella, ora risposte concrete per uscire da emergenza

ROMA, 04 DIC - "Rivolgo il mio cordiale saluto a tutti i partecipanti al convegno "Ri-Nascita Italia", che si tiene in una fase di grave crisi sanitaria, economica e sociale, caratterizzata da forte incertezza, che - allo stesso tempo - richiede risposte concrete per uscire dall'emergenza e per avviare la costruzione di solide prospettive per il futuro". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato all'evento 'Ri-nascita Italia'. (ANSA).