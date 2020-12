Covid: Acquaroli, Marche da domenica tornano zona gialla

ANCONA, 04 DIC - "Finalmente è arrivata la conferma che tutti aspettavamo: da domenica torniamo in 'zona gialla'". Lo scrive su Fb il presidente delle Marche Francesco Acquaroli: "Questa notizia ci fa piacere ma non deve essere considerata come esenzione da ogni responsabilità. Il virus continua a circolare e ogni giorno registriamo un numero di soggetti positivi ancora cospicuo. Se non è necessario, dobbiamo cercare evitare luoghi di potenziale affollamento, dobbiamo impegnarci al massimo per far sì che la nostra regione resti stabilmente in fascia gialla. Mi raccomando, il colore della nostra regione è nelle vostre mani. Vi prego di aiutarci!". Le Marche erano passate dalla zona gialla a quella arancione dal 15 novembre scorso. (ANSA).