Nastri 'serie tv' a Montalbano, Gomorra e Amica geniale

ROMA, 04 DIC - MONTALBANO, L'AMICA GENIALE e GOMORRA questi i premiati d'onore della 'Serie d'Argento' ovvero i 'nuovi' Nastri dedicati alla grande serialità annunciati dalla presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici, Laura Delli Colli, in collegamento remoto con un ricco parterre di addetti ai lavori, tra cui Giancarlo Leone, Riccardo Tozzi, Nicola Maccanico, Domenico Procacci, Carlo Degli Esposti, Saverio Costanzo, Luca Zingaretti e Marco D'Amore. Una diretta streaming per questi premi - le prime cinquine arriveranno solo nel 2021 - anche in collaborazione con la Film Commission Regione Campania che a Napoli in questo momento domina i set più attivi e importanti di serie tv. (ANSA).