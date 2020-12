Accoltella alla gola 70enne, arrestato nel Bresciano

BRESCIA, 04 DIC - Un uomo di 70 anni è stato accoltellato alla gola a Desenzano del Garda, nel Bresciano intorno alla mezzanotte. Un 40enne di origini pachistane è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Dai primi accertamenti è emerso che i due si conoscevano bene già da tempo mentre sono tuttora in corso le indagini per capire il movente del grave episodio. La vittima è stata trasportata in codice rosso ed in pericolo di vita all'ospedale di Desenzano, mentre il cittadino pachistano è stato arrestato e portato in carcere cittadino in attesa dell'udienza di convalida. (ANSA).