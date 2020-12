Spazio: Fraccaro, ora è un'opportunità anche per le Pmi

ROMA, 04 DIC - "Lo Spazio sta vivendo un nuovo rinascimento soprattutto grazie alla miniaturizzazione e al ridimensionamento dei costi, e questo permetterà a nuove imprese, piccole e medie imprese, di entrare in questo settore che avrà, secondo tutte le previsioni, un'enorme crescita nei prossimi anni". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, a margine del premio Angi dedicato ai giovani innovatori. Fraccaro sottolinea che "abbiamo, in Italia, una grande innovazione in materia di spazio e la nostra industria è sempre stata all'avanguardia nel settore spaziale". "Compito dello Stato - dichiara il sottosegretario a palazzo Chigi - è facilitare l'ingresso delle imprese italiane nel settore che ha un effetto moltiplicatore importante, superiore a tre in alcuni casi. Quindi, se lo stato investe un euro, avrà come ricaduta sul Pil almeno 3 euro". "Questo ci fa pensare, come Stato, a dover investire tantissimo in questo settore - conclude - su cui tutti i player internazionali stanno puntando" (ANSA).