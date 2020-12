Scuola: la neve non ferma Anita, protesta anti-dad continua

TORINO, 04 DIC - Il Tar, e la neve, non fermano la protesta contro la scuola a distanza. Nonostante i giudici amministrativi abbiano dato ragione al Piemonte, dove proseguono le lezioni in dad anche per le seconde e terze medie sebbene le regole della zona arancione consentano la presenza in classe, Anita e Lisa sono tornate in piazza, davanti alla Regione, per seguire le lezioni. Per proteggersi dalla neve, le 12enni hanno 'occupato' i portici della Regione Piemonte con striscioni e cartelli. Avvolte in coperte sopra gli abiti pesanti, i termos caldi accanto al tablet, seguono le loro lezioni sedute per terra. "E' nostro diritto tornare in classe e vedere i nostri compagni dal vivo - sostengono - La nostra protesta va avanti. Con o senza neve". (ANSA).