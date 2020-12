Moto: Marquez operato per la terza volta

ROMA, 03 DIC - Marc Marquez si è sottoposto per la terza volta a un intervento chirurgico all'omero del braccio destro, l'arto fratturato in un incidente nella prima gara 2020, il Gp di Spagna dello scorso luglio, che gli ha fatto perdere l'intera stagione. Dopo le indiscrezioni dei media spagnoli è arrivata la conferma della Honda. Marquez potrebbe tornare a gareggiare non prima del maggio 2021, perdendo quindi le prime gare del Mondiale 2021. Il pluricampione del mondo è entrato questa mattina molto presto nell'ospedale Ruber Internacional di Madrid, dove in giornata sarebbe avvenuto l'intervento. L'intervento all'omero destro presso la Clínica Ruber Internacional di Madrid è durato 11 ore per il pilota spagnolo, fermo dallo scorso 19 luglio quando si infortunò durante Gp di Jerez, il primo della stagione. Si tratta del terzo intervento del genere per Marquez che ha deciso di tornare sotto i ferri a causa dei problemi riscontrati durante la riabilitazione, molto più lunga rispetto ai tempi inizialmente previsti. (ANSA).