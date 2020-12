Chanel Metiers d'Art rievoca Caterina de' Medici

ROMA, 03 DIC - La Caterina de' Medici di Chanel Metiers d'Art, disegnata dalla direttrice artistica della maison Virginie Viard, sfila con la collezione di alta sartoria 2020/2021 tra i marmi e gli stucchi di quello che fu il suo castello nel Rinascimento, a Chenonceau, nella Valle della Loira, in Francia Chateau des Dames, il Castello delle Donne. "Mostrare la collezione al castello di Chenonceau, nel Castello delle Donne - spiega Virginie Viard - è stata una scelta ovvia. Chateau des Dames è stato progettato e vissuto da donne, Diana de Poitiers e Caterina de' Medici. È un maniero a misura umana. E l'emblema di Caterina de' Medici era un monogramma composto da due C intrecciate, proprio come quello di Chanel". Maggiori coincidenze non potevano presentarsi. "Non sappiamo se Coco sia stata direttamente ispirata da lei - confida Viard - ma è molto probabile perché ammirava così tanto le donne del Rinascimento. Il suo gusto per le gonne di pizzo e l'estetica di alcuni dei suoi gioielli vengono da lì. In fondo, questo posto fa parte della storia di Chanel". Nella grande galleria in cui si svolge la sfilata il motivo a scacchi in bianco e nero del pavimento di marmo ricorda un gioco di dama a grandezza naturale e viene riportato sulle minigonne di paillettes, così come sulla gonna lunga in tweed patchwork con frange indossata con un maglione jacquard bianco e nero. Un lungo cappotto di velluto nero, che ricorda la vedovanza di Caterina de' Medici, dopo la morte del re di Francia Enrico II, periodo in cui vestiva solo di nero, si apre per rivelare un tailleur in tweed chiaro. Le calde tonalità di una mantella di tweed riecheggiano i preziosi arazzi del castello, mentre i fiori dei due giardini, uno creato da Diane de Poitiers e l'altro da Caterina de' Medici, situati ai lati del castello, hanno ispirato i ricami floreali sull'ampio risvolto di una giacca. Una preziosa cintura di cristalli Swarovski disegna il profilo del castello nell'uscita finale, stringendo la vita dell'abito nero con coda. Kristen Stewart, testimonial Chanel, assiste solitaria al defilé seduta su una panca all'ingresso del salone centrale. (ANSA).