Covid: E-R, calano ricoveri e casi attivi, ma altri 85 morti

BOLOGNA, 03 DIC - Calano i malati attivi e i ricoverati in Emilia-Romagna, ma aumenta ancora il numero giornaliero di morti: 85. I nuovi casi di Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore con quasi 18mila tamponi sono 1.766, di cui 931 asintomatici, con un'età media di 44,6 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 320 nuovi casi; a seguire Modena (277), Reggio Emilia (240), Rimini (209). I casi attivi sono 70.237 (-1.062), di cui 67.324 (-1.036) in isolamento, il 95,9% del totale. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 245 (-2), 2.668 quelli negli altri reparti Covid (-24). I guariti sono 2.743 in più rispetto a ieri. Tra i morti, la provincia più colpita è Rimini, con 28 decessi, tra i 49 e 105 anni. (ANSA).